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Россиянам назвали минимальную стоимость отдыха в Турции в начале сентября

АТОР: в начале сентября отдых в Турции обойдется минимум в 92,5 — 100 тыс. рублей

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Depositphotos

Недельный отдых в трехзвездочном отеле в Турции с системой «все включено» в начале сентября 2023 года обойдется минимум в 92,5 тыс. — 100 тыс. рублей на двоих. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«С середины месяца минимальные цены на «трешки» в большинстве случаев поднимаются до 108 — 115 тыс. рублей за недельный турпакет на двоих, что уже сравнимо с начальными ценами на туры в отели «четыре звезды». К концу месяца у многих отелей идет небольшое снижение от цен середины сентября», — следует из сообщения ассоциации.

За отель «четыре звезды» с системой «все включено» в Анталии в начале сентября придется отдать 95 — 108 тыс. рублей на двоих. В середине месяца минимальная стоимость путевки составит 114 — 120 тыс. рублей.

Недельный отдых в пятизвездочных отелях Антальи среднего уровня будет стоить 180 — 200 тыс. рублей и выше в начале сентября, высокого уровня — от 250-260 тыс. рублей, уровня Deluxe — от 350 тыс. рублей.

2 августа исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе представила доклад, согласно которому Турция вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений туризма по размеру среднего чека на турпакет, уступив Мальдивам, Кубе и Шри-Ланке.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда россиянам поехать вместо подорожавшей Турции.

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