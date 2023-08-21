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В ЦБ заявили, что средства населения в банках РФ в июле выросли на 1,1%

ЦБ: средства населения в банках РФ в июле выросли на 1,1%

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Global Look Press

В российском Центробанке заявили, что средства населения в банках РФ в июле выросли на 1,1%, компаний — на 0,7%.

По данным ЦБ, в основном росли размещения на рублевых счетах.

«После оттока в июне (-1,0%) корпоративные средства в июле умеренно выросли (+349 миллиардов рублей, +0,7%), несмотря на значительный объем выплаченных налогов», — отметили в банке.

Ранее Центральный банк России установил на 19-21 августа официальные курсы доллара, евро и юаня, следует из данных регулятора.

Официальный курс доллара снижен на 34 копейки, до 93,4047 рублей. Курс евро снижен на 70 коп. и составил 101,4802 руб.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что фундаментальные причины снижения курса рубля по отношению к доллару не устранены, поэтому американская валюта продолжит укрепляться.

15 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял, что курс рубля ослаб к доллару и евро после решения Центрального банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых на ожиданиях ужесточения регулятором мер валютного контроля.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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