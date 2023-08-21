Сбер прогнозирует рост стоимости акций «Роснефти» почти на 20%

Сбер повысил прогноз стоимости акций «Роснефти» почти на 20% — с 550 руб. до 655 руб. Такие данные следуют из отчета корпоративно-инвестиционного блока Сбера Sber CIB в августе, посвященному нефтегазовому рынку России. При этом банк сохранил рекомендацию «покупать» ценные бумаги компании.

Аналитики Сбера также позитивно оценивают перспективы акций «Роснефти» и других компаний отрасли. Так, дивиденды нефтяной компании по итогам 2023 года могут превысить 70 руб. на акцию, а дивидендная доходность составит 13%, говорится в отчете. В июньском отчете дивиденды по итогам года прогнозировались на уровне 52 рублей за акцию при дивидендной доходности в 12%. Также банк называл «Роснефть» единственной компанией в российском нефтегазовом секторе, которой удастся избежать снижения EBITDA и увеличить чистую прибыль в 2023 году.

Прогнозы аналитиков других организаций по бумагам нефтяного гиганта также находятся выше отметки в 600 руб. Банк «Ренессанс капитал» прогнозирует стоимость акций «Роснефти» на уровне 640 руб. за бумагу, BCS Global Markets — 610 руб.

Ранее «Роснефть» сообщила о завершении выплаты итоговых дивидендов по результатам 2022 года. Их размер составляет 17,97 руб. за ценную бумагу. При этом суммарный дивиденд «Роснефти» на акцию за 2022 год составил 38,36 руб. Компания выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на эти цели 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Величина суммарных дивидендов за 2022 года стала второй по размеру в истории «Роснефти». На этом фоне за последние два года общее число акционеров «Роснефти» выросло почти в 4,5 раза и, по данным компании, на конец первого полугодия их общее количество достигло почти 900 тыс. человек.

В своих материалах аналитики также отметили, что риск увеличения налогообложения сектора значительно вырос за последние несколько кварталов, поэтому ожидается повышение ставки НДПИ в 2024 году. По расчетам эксперта аналитического центра ИнфоТЭК Валерия Андрианова, налоговая нагрузка на отрасль сегодня является одной из самых высоких в российской экономике и составляет 78%. Так, последние 3,5 года в налоговом законодательстве страны было принято 26 изменений ключевых параметров, увеличивающих налоговую нагрузку на отрасль.

«В результате принятых только в июле 2023 года изменениях по сокращению на 50% размера топливного «демпфера» и росту нагрузки в нефтедобыче общая сумма изъятий из отрасли за 2023-2026 годах составит 1 трлн рублей», — отметил он.

При этом показатель налоговой нагрузки в нефтяной отрасли кратно превосходит налоговую нагрузку других отраслей. По мнению Андрианова, компании таких отраслей при доведении налоговой нагрузки до уровня, сопоставимого с нефтяной отраслью, принесут дополнительные доходы бюджета России примерно в 4 трлн руб. в год.