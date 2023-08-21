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Экономист допустил, что курс доллара опустится ниже 70 рублей

Экономист Колташов: курс рубля может укрепиться к 2024 году

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Shutterstock

Повышение мировых товарных цен может привести к укреплению рубля, сказал «Общественной службе новостей» экономист Василий Колташов.

Эксперт уточнил, что на курс валюты влияют мировые товарные цены и получаемая российскими экспортерами выручка от торговли, а также политика Минфина и Центрального банка России. По его словам, рыночный процесс, несмотря на санкции, в 2024 году может укрепить курс до 70 рублей за доллар и ниже, если стоимость товаров на мировом рынке будет повышаться.

«С другой стороны, наши прозападные финансисты пролоббировали, чтобы государство не требовало от экспортеров продавать валютную выручку. Что и обеспечило игру против рубля. В результате, он обвалился больше, чем требуется. Поэтому этот фактор может свести на нет все эти благоприятные моменты, связанные с тем, как Россия обходит санкции, добивается того, чтобы мировые цены были более высокие», – заключил Колташов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) до этого сообщал, что, согласно прогнозам россиян, через три месяца доллар в среднем будет стоить 95 рублей, а через год — 97.

Ранее экономист допустил рост курса доллара.

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