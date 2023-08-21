Крушение «Луны-25» вызвало обвал акций корпорации «Энергия»

Бумаги РКК «Энергия» в моменте обвалились на 20,4%, до 31 720 рублей за бумагу. По состоянию на 16:13 по мск стоимость бумаг составила 31 720 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Из-за высокой волатильности акций компании Московская биржа объявила дискретный аукцион по бумагам в промежутке между 10:52 и 10:55 по мск. Это стало крупнейшим обвалом в истории компании с момента выхода на биржу в 2009 году. В минувшую пятницу бумаги компании также закрыли торги в минусе, упав на 9,98%.

Падение котировок произошло на фоне крушения автоматической станции «Луна-25», которая должна была прилуниться на Южном полюсе спутника Земли. Но в минувшее воскресенье Роскосмос сообщил, о нештатной ситуации при выходе на посадочную орбиту.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Вопросами выяснения причин потери «Луны» займется специально формируемая межведомственная комиссия», — прокомментировал ситуацию Роскосмос.

Первые сообщения о неисправностях миссии начали появляться еще 19 августа.

Ранее посадочный модуль индийской лунной миссии провел последнее снижение орбиты.