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Россияне стали чаще переходить из предпринимательства в самозанятые

«Известия»: россияне стали чаще переходить из МСП в самозанятые

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МСП

Граждане России стали переходить из малого и среднего предпринимательства (МСП) в самозанятые. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование РАНХиГС и Корпорации МСП.

Отмечается, что рост числа самозанятых связан с легализацией ранее неофициальных трудовых активностей, а не с реальной перерегистрацией уже существующих индивидуальных предпринимателей и компаний.

Сообщается, что только 5% всех самозанятых официально зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП).

В Министерстве экономического развития подчеркнули, что количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства остается стабильным.

2 августа стало известно, что в России число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) по итогам июля 2023 года составило 8,062 млн. Число зарегистрированных самозанятых увеличилось в 1,2 раза, или на 1,5 млн, по сравнению с данными регистрации на конец 2022 года, когда их число составляло 6,56 млн человек.

Ранее в Госдуме предложили создать отдельное налоговое приложение для блогеров.

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