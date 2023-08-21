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Россияне оценили, сколько будет стоить доллар через год

ВЦИОМ: курс доллара, по мнению россиян, составит 97 рублей через год

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Алексей Майшев/РИА Новости

Россияне поделились своими краткосрочными и долгосрочными прогнозами курса доллара. Об этом рассказывает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно этим прогнозам, через три месяца доллар в среднем будет стоить 95 рублей, а через год — 97, говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент опроса в конце июля общество не было готово к преодолению долларом планки в 100 рублей.

Каждый пятый опрошенный (20%) признался, что регулярно следит за курсом доллара к рублю. Еще 38% иногда следят за ним. Не следят 42%.

Опрос был проведен 29 июля 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Также этот опрос показал, что более двух третей россиян — 68% — предпочитают хранить свои сбережения в рублях, в долларах хранят всего лишь 6%. По данным опроса, в евро хранят сбережения 4% опрошенных, в других валютах — также 4%.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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