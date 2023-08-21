Египет заявил о готовности экспортировать пшеницу из РФ при создании Москвой хаба на Суэце

Власти Египта заявили о возможности экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если РФ создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главное управление по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта.

Согласно имеющейся информации, в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала Египет может увеличить закупки пшеницы в России, а затем поставлять эту пшеницу и другие злаковые культуры в соседние государства.

По мнению египетских властей, подобный логистический центр в зоне Суэца будет являться центром для хранения и торговли пшеницей и другими злаками в Египте, арабских государствах, а также в странах Северной и Восточной Африки.

В Каире подчеркнули, что приостановка Москвой действия зернового соглашения с Украиной и Турцией под эгидой ООН привела к тому, что Египет, как и другие страны-импортеры, несет ущерб от роста и колебаний мировых цен на пшеницу.

С целью создания стратегического запаса, сообщается в материале, 2 августа египетские власти заключили контракт на покупку 360 тыс. тонн российской пшеницы. Отгрузка этой партии пройдет с 1 по 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с ООН о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.