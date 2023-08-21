Российские регионы столкнулись с нехваткой рабочей силы

В большинстве регионов России наблюдается серьезный дефицит рабочей силы — такие данные содержатся в исследовании аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Анализ вакансий на портале HeadHunter(HH), проведенный экспертами Титова, показал: летом 2023 года количество предложений о работе выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время резюме стало больше лишь на 15%.

По мнению автора исследования генерального директора центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрия Порочкина, это свидетельствует о формировании «рынка соискателя», когда предложение рабочей силы существенно меньше спроса на нее.

Так, в сфере продаж доля вакансий превышает долю резюме на 5,6 процентного пункта (22,6% против 17%). В розничной торговле разрыв составляет 4,8 п.п. (10,9% против 6,1%), на транспорте — 2,3 п.п. (13% против 10,7%).

Во всех ключевых сферах — продажах, торговле, транспорте, строительстве, производстве — наблюдается превышение спроса над предложением рабочей силы, отмечает Порочкин.

Исключением являются лишь Москва с областью и Северный Кавказ, где соискателей чуть больше, чем вакансий. Особенно остро нехватка кадров ощущается в Центральной России, если не считать Москву и область.

По «коэффициенту кадрового голода» (соотношение резюме и вакансий) самый низкий показатель в ЦФО — 0,75 при среднем по стране 0,82.

«Помимо самого очевидного (но не самого безупречного) решения в виде завоза иностранной рабочей силы, государство могло бы стимулировать работодателей инвестировать в человеческий капитал», — предложил решение проблемы уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Кроме того, он посоветовал работодателям использовать различные способы повышения лояльности сотрудников, включая предоставление опционов на долю в бизнесе. Это позволит привлекать персонал и удерживать его на фоне растущего дефицита кадров.

На прошлой неделе в Госдуме объяснили, как пенсионеры помогут решить проблему кадрового голода.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин работает неофициально.