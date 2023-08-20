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Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет

Дерипаска: Россия сможет построить новую экономику за 5-7 лет

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Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне негативно скажутся на экономике США — такое мнение выразил российский миллиардер Олег Дерипаска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Дерипаски, России необходимо использовать этот шанс, чтобы привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах, и за 5-7 лет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток.

«Видимо, о нас там на какое-то время забудут, а значит у Русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси, отстроить инфраструктуру, железные дороги, автострады порты и погранпереходы. Закончить цифровизацию торговли и таможенных процедур», — резюмировал он.

По его словам, из-за раскачивания международной напряженности американской администрацией тяжелое бремя ложится на экономику страны. В частности, только на обслуживание госдолга США теперь будет уходить более 1 трлн долларов в год, что превышает расходы на оборону.

Эмиссионное решение проблемы и печатание денег, предупреждает Дерипаска, еще больше разогреет инфляцию в США и негативно скажется на социальных расходах, которые являются важной частью экономической программы демократов.

Поэтому, по мнению миллиардера, Вашингтону придется пойти на компромисс с такими «врагами Америки», как Китай, несмотря на всю неприязнь текущей администрации к Поднебесной. Другого реалистичного выхода из сложившейся ситуации у США попросту нет, считает Дерипаска.

В заключение миллиардер выразил надежду, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться уже в конце сентября этого года.

На прошлой неделе Дерипаска увидел могильный камень на пути развития Руси.

Ранее Дерипаска подал в суд на журналистку и правозащитницу.

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