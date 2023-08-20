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Турция предлагает возобновить переговоры по зерновой сделке

Турецкая Sabah: Анкара ведет переговоры с ООН о реанимации зерновой сделки

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Khalil Hamra/AP

Турция ведет переговоры с ООН о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море, сообщает турецкое издание Sabah.

Издание пишет, что Анкара обсуждает с представителями ООН различные варианты восстановления зерновой сделки, которая действовала с 1 августа 2022 года по 17 июля 2023 года. Один из рассматриваемых вариантов - проведение в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной.

По данным Sabah, Турция считает, что альтернативные маршруты экспорта украинского зерна менее безопасны и эффективны. Кроме того, их использование может привести к эскалации напряженности в регионе.

Власти Турции ранее предлагали продлить действие зерновой сделки минимум на год, а не на несколько месяцев. Это позволит избежать дальнейшего роста цен на зерно, отмечает газета.

Напомним, Россия приостановила свое участие в договоренностях по зерновой сделке 17 июля 2023 года.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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