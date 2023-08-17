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Ипотеку в Сбере по текущим ставкам можно оформить до 22 августа

Сбербанк с 22 августа поднимает ставки по базовым ипотечным программам

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В связи с повышением Центробанком РФ ключевой ставки на 3,5 процентных пункта до 12% годовых, Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным продуктам на вторичное жилье и новостройки на 2 п.п. Однако клиенты, подавшие заявки до этого срока, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго», — говорится в сообщении кредитной организации.

При этом отмечается, что ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются. Условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке, добавляют в компании.
По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, со второго месяца минимальная процентная ставка с 18 августа составит 14,5 % годовых.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. Такое решение ЦБ принял на внеочередном заседании совета директоров, которое было анонсировано в понедельник.

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