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В Сбере рассказали о методах очистки Манжерского озера

Кузнецов: на очистку Манжерского озера планируется потратить не менее 800 млн рублей

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Пресс-служба ВК «Манжерок»

На очистку Манжерского озера планируется потратить не менее 800 млн рублей, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Манжерокское озеро — памятник природы республиканского значения. В конце 1990-х из-за слабого водообмена водоем стал зарастать. На очистку озера планируется потратить не менее 800 млн рублей: 400 млн выделяет федеральный бюджет, остальное — Сбер. Кроме того, мы планируем выпустить сотни тысяч мальков ценных пород рыб в сибирские реки, чтобы восполнить биоресурсы», — сказал он.

Кузнецов добавил, что сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры Сбера.

Также Кузнецов подчеркнул, что Сбер стремится сделать «Манжерок» одним из лучших курортов не только в России, но и в мире, создать там все условия для качественного и безопасного семейного отдыха в любое время года.

«Развивая «Манжерок», мы помогаем развиваться и республике Алтай. У Горного Алтая колоссальный природный потенциал, и наша задача — огранить этот естественный алмаз современной инфраструктурой и превратить его в бриллиант», — отметил он.

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