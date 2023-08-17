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В ЛДПР призвали освободить российских пенсионеров от налога при сдаче жилья

Чернышов призвал освободить российских пенсионеров от налога при сдаче жилья

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Pexels

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов призвал освободить российских пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас налог составляет 13% от стоимости аренды.

Политик обратил внимание на то, что для многих пожилых россиян сдача недвижимости является «второй пенсией». Кроме того, зачастую вторая квартира является результатом труда нескольких поколений.

«Уверен, что небольшой доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцам как благодарность за их труд в течение всей жизни», — высказал мнение Чернышов.

До этого финансовый эксперт Максим Глазков в беседе с RT дал рекомендации по выбору финансовых продуктов для людей старшего возраста.

По его словам, некоторые банки предлагают надбавку в размере 0,1-0,5 п. п. ко вкладам для пенсионеров. Таким образом, если для большинства вкладчиков доходность составляет 8%, то для этой категории она может составить 8,5%. Для оформления такого вклада необходимо предоставить пенсионное удостоверение.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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