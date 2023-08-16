Губернатор Камчатки доложил Путину о «крайне удачном» вылове лососевых

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства о том, что в регионе был «крайне удачный» вылов лососевых, передает РИА Новости.

«Лососевая путина 2023 года крайне удачная. Мы превысили в четыре раза вылов прошлого года», — сказал он.

Он отметил, что вклад Камчатского края в добычу лососей составляет 90% от общего улова на Дальнем Востоке.

Губернатор добавил, что таких результатов удалось достичь благодаря масштабным инвестициям в «береговое производство», сбалансированной системе организации промысла, а также эффективным мерам по противодействию браконьерам.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что вылов лососевых в России в текущем году станет вторым за всю историю наблюдений. По его словам, общий вылов уже достиг 528 тысяч тонн, что в три раза превышает показатели 2022 года.

На совещании Путин предложил выработать комплекс мер по стимулированию потребления рыбы.

Ранее рестораторы сообщили, что суши и роллы могут вырасти в цене на 25%.