Стали известны даты возвращения Duracell в Россию

Duracell вернется в Россию в конце сентября под новым названием Opticell. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у компании будет новый маскот, а цены на продукцию будут выше прежних примерно в два раза.

«Рыночек вновь порешал — и зайцы резко передумали», — говорится в публикации.

Mash указывает, что руководство российского представительства «взяло в ладошки две гласные и пять согласных букв из английского алфавита, швырнуло на бумагу и получило креатифффный нейминг».

Уточняется, что производиться все гальванические элементы будут на основном заводе в КНР.

«Цена за батарейку взлетит с 50 до 100 руб. — параллельный импорт, налог, логистика и так далее», — утверждает Mash.

В апреле пресс-служба российского Минпромторга сообщала, что на российском рынке присутствует достаточное число аналогов продукции американского производителя батареек Duracell от других зарубежных брендов.

Ранее Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта.