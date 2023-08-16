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Стали известны даты возвращения Duracell в Россию

Mash: Duracell вернется в Россию в конце сентября под новым названием

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Shutterstock

Duracell вернется в Россию в конце сентября под новым названием Opticell. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у компании будет новый маскот, а цены на продукцию будут выше прежних примерно в два раза.

«Рыночек вновь порешал — и зайцы резко передумали», — говорится в публикации.

Mash указывает, что руководство российского представительства «взяло в ладошки две гласные и пять согласных букв из английского алфавита, швырнуло на бумагу и получило креатифффный нейминг».

Уточняется, что производиться все гальванические элементы будут на основном заводе в КНР.

«Цена за батарейку взлетит с 50 до 100 руб. — параллельный импорт, налог, логистика и так далее», — утверждает Mash.

В апреле пресс-служба российского Минпромторга сообщала, что на российском рынке присутствует достаточное число аналогов продукции американского производителя батареек Duracell от других зарубежных брендов.

Ранее Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта.

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