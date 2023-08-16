Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в рублях. Об этом заявил президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш, слова которого приводит РБК.

«Значительный объем торговли идет в рупиях. Сейчас мы ищем механизм расчетов в рублях», — заявил он.

По словам Динеша, «дисбаланс в экспорте и импорте в контексте России — это стопроцентная реальность».

Он отметил, что санкции оказали эффект на торговлю между Индией и Россией.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что помимо Индии и Китая, Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, Ираном. Министр уточнил, что доля доллара во взаимных расчетах с этими странами последовательно снижается.

Президент России Владимир Путин заявлял, что более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях.

Ранее стало известно, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может начать производство самолетов SSJ 100 на заводе HAL в Индии.