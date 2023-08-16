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Названо еще одно последствие повышения ключевой ставки

«Актион»: рост ключевой ставки увеличит нагрузку на участников госзакупок

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Повышение ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов до 12% годовых приведет к росту финансовой нагрузки на бизнес, который участвует в госзакупках. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель проектов «Актион Госзаказ» Мария Федюкович.

«Дело в том, что даже за один день просрочки по государственному контракту заказчик обязан начислить поставщику неустойку исходя из действующей ключевой ставки. И даже если просрочка допущена до 15 августа и рассчитывалась по прежним 8,5%, то с 15 августа заказчики будут пересчитывать неустойку уже по 12% за тот же самый долг. А выше ставка — выше неустойка», — объяснила она.

Центробанк РФ допустил, что это не последние увеличение ставки в ближайшее время. Поэтому затраты на неустойку у бизнеса, допустившего просрочку по госконтрактам, будут расти, сказала Федюкович.

Ранее Минфин уже потребовал от бюджетников усилить работу с просроченными госконтрактами. Еще в июне учреждения обязали ликвидировать просроченную дебиторскую задолженность (все, что должны предприятию другие компании, государство или клиенты-физлица — «Газета.Ru»). Те, кто занимается этим сейчас, обязаны начислять неустойку по новой увеличенной ставке.

Госзакупки — это приобретение товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Они проходят по строгим правилам, которые прописаны в законе № 44-ФЗ «О контрактной системе». По закону 44-ФЗ проходят закупки за счет федерального, региональных и муниципальных бюджетов.

До этого «Газета.Ru» рассказала, как резкое повышение ключевой ставки скажется на жизни россиян.

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