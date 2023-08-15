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В ЦБ допустили дополнительное увеличение ключевой ставки

ЦБ не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении инфляции

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Руководство Центрального банка России допустило дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Об этом говорится на сайте регулятора.

15 августа Центральный банк России повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Соответствующее решение было принято в рамках борьбы с инфляцией.

В Центробанке отметили, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики России, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий.

И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки, заявили в ЦБ.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что текущее решение ЦБ о существенном внеочередном повышении ключевой ставки направлено на стабилизацию курса рубля. После объявления решения ЦБ курс рубля сначала укрепился, а затем через 20 минут перешел к снижению. По данным Мосбиржи на 11:34 мск, доллар торгуется выше 98 рублей, евро — выше 107 рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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