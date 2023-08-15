В Лаосе заявили, что планируют принимать карты «Мир»

Лаос планирует подключить возможность использования карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Минпромторга страны Кеоморакота Сидлаконе.

«Да, планирует», — сказал Сидлаконе.

В июле посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес заявил, что Перу открыто к внедрению российской платежной системы «Мир».

В середине июля Россия и Таиланд обсудили использование карт «Мир». Тему возможности внедрения платежной системы в королевстве затронули на встрече министры иностранных дел России Сергей Лавров и Таиланда Дон Праматвинай.

В настоящее время карты «Мир», согласно данным платежной системы, российские туристы могут использовать в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане, Венесуэле, Вьетнаме, Кубе, Узбекистане.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.