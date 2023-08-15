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В Лаосе заявили, что планируют принимать карты «Мир»

Минпромторг Лаоса: страна начнет принимать карты «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Лаос планирует подключить возможность использования карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Минпромторга страны Кеоморакота Сидлаконе.

«Да, планирует», — сказал Сидлаконе.

В июле посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес заявил, что Перу открыто к внедрению российской платежной системы «Мир».

В середине июля Россия и Таиланд обсудили использование карт «Мир». Тему возможности внедрения платежной системы в королевстве затронули на встрече министры иностранных дел России Сергей Лавров и Таиланда Дон Праматвинай.

В настоящее время карты «Мир», согласно данным платежной системы, российские туристы могут использовать в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане, Венесуэле, Вьетнаме, Кубе, Узбекистане.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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