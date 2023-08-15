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Экономика Китая замедляется по всем направлениям

Промышленность и торговля в Китае растут хуже ожиданий аналитиков

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Kin Cheung/AP

Экономическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться даже по сравнению с аккуратными прогнозами, следует из опубликованных данных Статистическим бюро КНР.

По данным бюро, спад наблюдается по всем основным показателям. Как отмечается в отчете, промышленное производство в июле выросло лишь на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда в Китае был введен локдаун из-за COVID-19.

Эксперты ожидали рост промышленности на 4,4%, как в июне, однако фактический показатель оказался ниже прогнозов. Кроме того, розничные продажи в стране составили только 2,5% вместо ожидавшихся 3,2%.

Продажи автомобилей в Китае в июле сократились на 1,5% после падения на 1,1% месяцем ранее, что также указывает на замедление потребительского спроса.

Таким образом, основные экономические показатели Китая демонстрируют отрицательную динамику на фоне проблем на рынке недвижимости и жестких ограничений из-за COVID-19.

На фоне выхода слабой статистики гонконгский индекс Hang Seng заметно просел. В лидерах снижения в составе индекса оказались инвестиционная Wharf Real Estate (-8,3%) и ресторатор Haidilao (-4,5%).

В начале августа экономист рассказала о влиянии ограничения американских инвестиций в Китай.

Ранее стало известно, что китайским экономистам запретили говорить о проблемах.

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