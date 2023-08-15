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Летом доля займов на крупные покупки у россиян увеличилась два раза

Webbankir: россияне за лето чаще стали брать средства на крупные покупки в МФО

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Pixabay

Из-за ослабления рубля россияне вынуждены чаще занимать средства на крупные покупки у микрофинансовых организаций. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на аналитиков финансовой онлайн-платформы Webbankir.

По данным экспертов, за летние месяцы этого года доля займов на крупные покупки — электронику, бытовую технику, одежду и мебель увеличилась почти вдвое. Так, если в апреле — мае 2023 года она составляла 5,2%, то в июне — июле возросла до 10,3%.

Прежде доля подобных займов, подчеркнули аналитики, наоборот, уменьшалась, достигнув весной 2023 года своего минимума за последние пару лет. Этим летом, хоть и не так значительно, также выросла доля займов, которые жители России берут на срочные неотложные нужды. Весной подобные заявки составляли 17%. Сейчас же они возросли до 21,2%.

Эксперты считают, что подобная тенденция характерна для периодов экономической турбулентности, когда людям становится сложнее планировать свой бюджет и возникает вероятность непредвиденных расходов. Поэтому на фоне ослабления рубля россияне начинают срочно скупать технику, электронику и другие товары, приобретение которых раньше откладывалось на более поздний период. На взгляд аналитиков, такое поведение не всегда является рациональным и не способствует сохранению сбережений.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром, 14 августа, курс доллара на Мосбирже впервые за последние полтора года превысил 101 рубль.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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