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Объем наличных в России впервые превысил 18 трлн рублей

ЦБ: объем наличных в обращении в России превысил 18,2 трлн рублей

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Global Look Press

Объем наличных денег в обращении в России с учетом остатков средств в кассах банков впервые преодолел отметку в 18 трлн рублей. Об этом сообщает Банк России.

По данным регулятора, на 1 августа объем наличных в стране составил 18,194 трлн рублей против 17,797 трлн на 1 июля. Денежная база РФ в широком определении достигла 25,078 трлн рублей после 24,929 трлн месяцем ранее. За июль она выросла на 149 млрд рублей.

Помимо наличных, в состав денежной базы входят средства на корсчетах банков в ЦБ, обязательные резервы и депозиты кредитных организаций в регуляторе.

Рост объема наличных связан с увеличением спроса населения на банкноты на фоне нестабильной экономической ситуации. Эксперты отмечают переход граждан к накоплению сбережений в виде наличных.

В июне 2022 года объем наличных в обращении вырос на рекордные 459 млрд рублей по сравнению с аналогичными месяцами за последние 25 лет и достиг 17,8 трлн рублей.

В ЦБ подтвердили повышенный спрос на банкноты в последние месяцы. По мнению экспертов, в ближайшее время значительного роста объема наличных не ожидается. Со временем средства вернутся в банковскую систему, так как хранение денег на счетах безопаснее и доходнее.

Ранее стало известно, что спрос россиян на наличные в июле оказался аномальным.

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