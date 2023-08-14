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Корпорация «Росатом» заявила о выходе на второе место по мировым запасам урана

Лихачев: «Росатом» купил актив в Казахстане, заняв второе место по запасам урана

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Росатом

Генеральный директор атомной госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания приобрела Буденовское месторождение урана в Казахстане, что позволило ей выйти на второе место по запасам этого стратегического металла в мире, передает РИА Новости.

«Мы входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле. Лидерство это сохраняем», — сказал он.

Лихачев выразил благодарность главе российского государства за поддержку в приобретении Буденовского месторождения.

Также он сообщил, что госкорпорации удалось остаться во всех странах, где она осуществляла свою деятельность. Кроме того, подчеркнул гендиректор, «Росатом» даже немного нарастил поставки, особенно заметно в дружественные страны.

«Это страны Азии, КНР, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60-70% рост разных видов поставок в ЯТЦ», — пояснил Лихачев.

По его словам, госкорпорация не видит значимых перспектив роста на рынке Европы.

«Не только потому, что там недружественное отношение, но и потому, что там потенциала роста нет», — добавил он.

До этого сообщалось, что Владимир Путин на встрече с Алексеем Лихачевым заявлял, что идея по созданию кластера международного ядерного образования в Обнинске на базе Московского инженерно-физического института является востребованной.

Ранее «Росатом» объявил о строительстве АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке.

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