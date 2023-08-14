ЦБ проведет экстренное заседание по ключевой ставке

Центробанк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«15 августа 2023 года состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение регулятора будет озвучено в 10:30 по московскому времени.

14 августа в ЦБ сообщили, что Центральный банк все еще не видит каких-либо угроз для финансовой стабильности в связи с падением курса рубля. При этом в Центробанке не исключили, что обсудят возможность повышения ключевой ставки.

21 июля Центробанк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5% годовых. ЦБ повысил ставку впервые с сентября прошлого года.

Очередное заседание ЦБ должно было состояться в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.