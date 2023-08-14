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Банк «Траст» выставил на открытые торги АО «Инга»

Акции АО «Инга» и «Транс–Ойл» выставили на открытые торги за 7,8 млрд рублей

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Depositphotos

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги 100% АО «Инга» и 100% акций «Транс-Ойл», а также права требования по кредитным договорам. Стартовая цена — 7,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Сбор заявок продлится до 11 октября, торги состоятся 19 октября.

АО «Инга» владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. У АО «Транс-Ойл» есть действующая лицензия на Пальяновский участок (юго-восточная часть) в том же регионе.

У компаний имеется вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод. К кустовым площадкам есть подъезд круглый год.

Извлекаемые запасы (АВС1 + С2) двух компаний составляют 127 млн тонн нефти и 23 млрд куб. метров газа. В 2022 году добыча нефти составила 120 тыс. тонн.

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