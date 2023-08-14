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Профессор не согласилась с мнением депутата о том, что россиянам наплевать на курс доллара

Профессор Ведута: падение курса рубля отражается на многих сферах жизни россиян

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РИА Новости

Падение курса рубля отражается практически на всех сферах жизни, и россияне это чувствуют. Об этом «Общественной службе новостей» сказала доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведута, комментируя заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что большинству россиян наплевать на курс доллара.

Эксперт уточнила, что падение курса национальной валюты приводит к тому, что все импортные товары дорожают.

«Можно, конечно, сказать, что нам, например, не нужно ездить за границу, путешествовать. Но почему нет? Наши люди имеют потребность изучать мир. Получается, что все билеты на самолеты, любой отдых за границей резко возрастает по цене. Или давайте приведем пример автомобилей. У нас сейчас параллельный импорт без всяких гарантий. Раньше мы были уверены, что мы покупаем качественный автомобиль с обслуживанием. Теперь по высоким ценам мы покупаем машины вообще без гарантий. Люди все это чувствуют», — добавила Ведута.

При этом, по ее мнению, предпосылок для укрепления курса российской валюты в ближайшее время нет, поэтому рубль продолжит дешеветь.

14 августа кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сказал, что падение курса рубля по отношению к доллару будет продолжаться, если в ближайшее время не будут внесены коррективы в работу российской экономики. По его прогнозам, максимальное значение курса доллара может достигнуть отметки в 120 рублей.

Ранее Центральный банк России не исключил повышение ставки в ближайшее время.

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