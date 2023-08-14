Антимонопольная служба проверит цены на корм для домашних животных

Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведут проверки цен на корма для домашних животных, передает газета «Известия».

Перед этим поступили массовые жалобы россиян на подорожание таких кормов на фоне ухода ряда иностранных поставщиков.

«По поручению генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты», — пишет издание.

Отмечается, что фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% по сравнению с 2021 годом, что делает рост цен необоснованным.

«Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России. Только теперь от этого будут страдать не люди, а животные», — заявил заместитель председателя Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

До этого Артемий Лебедев высмеял людей, покупающих корма для питомцев.

Ранее биологи защекотали крыс до писка, чтобы найти секрет их игривости.