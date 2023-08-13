Площадь возведенных Сбером объектов достигла 3,1 млн м2

Совокупная площадь всех возведенных Сбером объектов достигла 3,1 млн м2. Такие данные банк привел в преддверии Дня строителя, который отмечается 13 августа.

Отмечается, что только в 2022 году Сбер построил 163,5 тыс. м2 новой недвижимости. На сегодняшний день в активе строителей Сбера — штаб-квартира банка в Москве, офис в Индии, пятизвездочные курорты Mriya Resort & SPA в Крыму и «Манжерок» на Алтае, центры обработки данных, умные интерактивные фонтаны и многие другие уникальные объекты по всей стране.

Как рассказал вице-президент, директор департамента строительства Сбербанка Василий Чеканов, в каждый объект, который строит Сбер, вкладываются не только силы, но и душа.

«Это вдохновляющий, созидательный труд, когда из хаоса шаг за шагом рождается гармония и красота. Мы исходим из того, что в строительстве не бывает мелочей: каждый элемент тщательно продумывается, находится на своём месте и сочетается с остальными. Наша задача — создавать не просто качественные, современные и безопасные, но обязательно комфортные, дружелюбные к человеку, красивые объекты с благоустроенной территорией и заботой не только о людях, но и об окружающей среде», — заявил он.

По его словам, проекты Сбера меняют представление о том, каким может быть офисное здание, курорт, жилой квартал и так далее, формируют новые стандарты в отрасли и становятся лучшими практиками.

Так, штаб-квартира банка на Кутузовском проспекте в Москве состоит из пяти корпусов, четыре из которых полностью готовы, а пятый строится в настоящий момент. В главном офисе работает 22 тыс. сотрудников Сбера. При этом деловой кластер неоднократно становился лауреатом премии в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров Best Office Awards.

При этом пятизвездочный курорт Mriya Resort & SPA занимает 64 гектара земли в 28 км от Ялты. Отельный комплекс состоит из 399 номеров, также курорт включает 37 вилл различных категорий.

Общая площадь Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» является крупнейшим круглогодичным курортом в Алтае. В этом году на курорте открылся пятизвездочный отель на 304 номера общей площадью более 56 тыс. м2.превышает 56 тыс. м2.

Кроме того, с 2016 года банк дарит жителям российских городов интерактивные умные фонтаны, которые становятся центрами притяжения для жителей. Сейчас таких фонтанов уже 24.