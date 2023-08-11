США внесли миллиардеров Авена и Фридмана в санкционные списки

США внесли основателя «Альфа-Банка» Михаила Фридмана и еще одного крупного акционера «Альфа-Банка» Петра Авена в санкционные списки. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами США.

Петр Авен является гражданином Люксембурга, России и Латвии и проживает в Лондоне. Михаил Фридман родился в городе Львов на западе Украины и обладает гражданством Израиля и РФ.

Кроме них в санкционные списки был внесен еще один акционер-основатель инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, проживающий во Франции, а также одно юрлицо — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

19 июля суд в Великобритании смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского миллиардера Петра Авена, чтобы бизнесмен мог оплачивать расходы на свой особняк в Лондоне.

30 октября сообщалось, что Лондон разморозил миллион фунтов стерлингов со счетов бизнесмена Петра Авена.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.