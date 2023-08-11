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ЦБ пригрозил отозвать лицензии за схемы по выводу замороженных активов

РБК: ЦБ может отозвать лицензию за схему по выводу замороженных активов

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центробанк раскритиковал брокеров за схемы по выводу замороженных в России иностранных активов и пригрозил отзывом лицензии, сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Отмечается, что речь о схемах обходов заморозки иностранных активов шла на встрече с представителями финансового рынка и брокерами. Если раньше Центробанк ограничивался предупреждениями в вопросе обхода заморозки активов иностранцев, то сейчас грозит участникам рынка отзывом лицензий.

До этого в российском Центробанке сообщали, что ожидают повышения ставок по вкладам и кредитам в ближайшие месяцы. Также в ближайшее время можно ожидать положительное влияние решения о поднятии ключевой ставки на уровень кредитных ставок.

МИД РФ называл спекуляциями сообщения о планах по национализации иностранных компаний в России.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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