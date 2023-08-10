В Германии отметили успех России в обходе западных санкций

Несмотря на действующие против России западные санкции, в июле 2023 года доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 млрд долларов. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на расчеты агентства Bloomberg.

Обозреватели Handelsblatt назвали такой рост доходов «промежуточной победой» России в экономическом противостоянии с Западом.

«Для Кремля это промежуточная экономическая победа над Западом, для Вашингтона и ЕС — тревожный знак», — пишет Handelsblatt.

Робин Брукс главный экономист американского Международного института финансов (IIF) отметил, что санкции гораздо менее эффективны против стран с профицитом торгового баланса, к которым относится РФ. В условиях роста цен на энергоносители растут сомнения в целесообразности ограничительных мер ЕС, пишет издание

Несмотря на санкции, «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу, цены которого медленно растут, превышая 370 долларов за 1 тыс. кубометров, по состоянию на 10 августа 2023 года.

Накануне цена газа в Европе достигла двухмесячных максимумов, на фоне возможных забастовок рабочих в Австралии.

Ранее стало известно, что сокращение добычи российского газа начало замедляться.