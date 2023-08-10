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Стало известно, как часто россияне не платят по микрозаймам

«Скоринг бюро»: россияне просрочили почти половину выданных микрозаймов

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Россияне стали чаще допускать просрочки платежей по микрозаймам, сообщает РБК со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Отмечается, что в период с мая по июнь доля микрозаймов, по которым выплаты были просрочены более чем на 90 дней, достигла 46%, однако эксперты и представители микрофинансовых организаций не считают ситуацию критической.

В апреле 2023 года доля просроченных микрозаймов составляла 39,2%. Таким образом просрочка по микрозаймам сильнее всего выросла в период с мая по июнь. Ситуация сравнима с осенью 2022 года, когда на поведение заемщиков влияла объявленная частичная мобилизация.

До этого юрист и основатель компании «Мое Право» Егор Иванов рассказывал, что будет с человеком, который не платит по кредиту.

По его словам, сначала должнику начнут звонить и писать банковские сотрудники, а после финансовая организация начнет вводить штрафные санкции.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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