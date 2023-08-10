«Эксмо» выкупило контрольный пакет акций Popcorn Вooks

Издательство «Эксмо» выкупило контрольный пакет (51%) акций Popcorn Вooks, сообщает РБК.

По данным РБК, новые владельцы объявили о намерении не вмешиваться в редакционную политику Popcorn Вooks и поддерживать публикацию комиксов и африканских новелл.

Издательство Popcorn Books было основано в 2018 году. В 2021 году оно выпустило книгу «Лето в пионерском галстуке». Основная аудитория издания — молодежь в возрасте до 30-35 лет.

По данным РБК, в 2022 году выручка ООО «Попкорн Букс» в прошлом году составила 44,7 млн руб., а прибыль — 1 тыс. руб. 2021 год издание закончило с убытками на сумму 1,5 млн руб.

Ранее активисты «Совета отцов» Хабаровска заявили, что Запад сошел с ума, и порвали книги о романе вожатого и пионера «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Мужчины заявили, что так «спасают» жизни детей.

Ранее стало известно, что активист, уничтоживший тираж книги «Лето в пионерском галстуке», не читал ее.