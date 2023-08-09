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В Минпромторге рассказали об ограничении цен на ряд продуктов

Минпромторг: региональные ритейлеры добровольно ограничат цены на ряд продуктов

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Илья Питалев/РИА Новости

Региональные ритейлеры в РФ добровольно ограничат цены на некоторые категории продуктов в магазинах. Об этом говорится в сообщении на сайте Минпромторга.

По информации министерства, с таким предложением ритейлеры выступили на совещании ведомства. Речь шла о социально значимых категориях продуктов. До этого ограничение наценки ввели крупные федеральные ритейлеры, например, X5 Group и «Магнит».

«Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции — сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию», - отметили в Минпромторге.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что колбаса и сосиски к осени могут подорожать на 5-10%. Источник в топ-менеджменте компании «Мясницкий ряд» рассказал каналу, что сейчас главная проблема производства мясных продуктов в России — это само мясо.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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