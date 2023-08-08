Polymetal перерегистрировался в Казахстане

Компания Polymetal 7 августа завершила перерегистрацию с острова Джерси в международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане и получила все требующиеся для редомициляции (смена юрисдикции компании с сохранением всех бизнес-структур и отношений. — «Газета.Ru») уведомления. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Руководство Polymetal также подтвердило, что акции компании по-прежнему будут котироваться на Астанинской фондовой бирже, торги ими возобновятся, о чем будет объявлено отдельно.

5 июня компания Polymetal объявила об отставке руководства в российском подразделении из-за введенных против РФ санкций.

В отставку подали гендиректор Polymetal Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок и вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин.

При этом в начале ноября 2022 года Polymetal заявляла, что не рассматривает возможность продажи активов на внутреннем рынке РФ. Компания отмечала, что рассматривает потенциальные продажи своих российских активов в связи с обострением геополитической обстановки.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.