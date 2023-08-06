В России выросли цены на вторичное жилье

Средние цены на вторичное жилье в России выросли на 12% с начала года, пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка недвижимости.

Среди основных причин эксперты называют ограничение околонулевых ставок по ипотеке, которые устанавливали девелоперы.

Также специалисты отмечают, что на рост цен повлияло подорожание ремонта. В результате покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.

Эксперты прогнозируют, что до конца года цена на квадратный метр вторичного жилья может вырасти еще на 3-5%.

2 августа руководитель агентства Maxima Максим Юсов рассказал, что через две недели после повышения ключевой ставки Центробанка России в Московской области возможно приобрести недвижимость за наличные по самым выгодным ценам.

Ранее была названа стоимость квартир в стиле Барби для покупки в России.