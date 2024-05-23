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В СМИ назвали страну, которая получит статус главного партнера США вне НАТО

Politico: президент США Байден предложит Кении статус главного партнера вне НАТО

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Brian Inganga/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе трехдневного государственного визита лидера Кении Уильяма Самои арап Руто заявил, что предоставит стране статус главного партнера, не входящего в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом пишет газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

«Кения станет первой страной к югу от Сахары, получившей это звание. Оно позволит стране получать более современное вооружение из Соединенных Штатов и более тесно сотрудничать в области безопасности», — говорится в публикации.

Отмечается, что Байден принял такое решение на фоне отправки Кении одной тысячи полицейских для подавления «бандитского насилия» на Гаити.

До этого газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, а также встречу стран G7 в Италии.

Авторы публикации подчеркивают, что Зеленский может использовать эти поездки для обращения за дополнительной помощью для Украины у западных стран. В частности, глава Украины намерен обратиться к странам за большей поддержкой и попросить НАТО сбивать российские ракеты.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

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