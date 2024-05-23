Представитель экс-жены Сафонова: переход Матвея в «ПСЖ» вызывает у нас массу вопросов

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, заявил, что возможный переход голкипера во французский «ПСЖ» вызовет массу вопросов, передает «Спорт-Экспресс».

«Матвей до сих пор требует через суд передать ему на воспитание ребенка. Его возможный переход вызывает у нас много вопросов. Например, как Матвей видит воспитание дочери во Франции при его спортивном графике?» — сказал Шилов.

Также Шилов отметил, что Сафонов не исполняет решение суда об оплате алиментов на ее содержание.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Андрей Аршавин дал совет Сафонову по возможному трансферу в «ПСЖ».