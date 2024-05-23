Столичные власти снова перенесли открытие мотосезона

Открытие московского мотосезона перенесено на 26 мая. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

«Последние дни получаем сообщения от мотоциклистов и москвичей с просьбой перенести дату Московского мотофестиваля. 24 и 25 мая во всех школах страны для выпускников прозвучит последний звонок, и их родителям важно быть рядом в такой день. Мы прислушались к вашим просьбам и приняли решение перенести Мотофестиваль на 1 день — на 26 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что колонну возглавят 26 московских мотоклубов. Старт движения мотоколонны — в 12:00 от смотровой площадки Воробъевых гор. Остальные участники присоединятся по мере прибытия на площадку. С 9:00 до 18:00 на смотровой площадке Воробьевых гор всех гостей ждет яркая развлекательная программа.

Изначально, открытие мотосезона должно было состояться 11 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако, из-за погодных условий его перенесли.

До этого стало известно, что спрос на мотоциклы с пробегом в России по итогам первого квартала вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 9139 штук.

Самым популярным брендом среди россиян была Honda. В первом квартале на эту японскую марку пришлось 20% российского рынка подержанных мотоциклов (1860 штук). В тройку лидеров вошли Yamaha (1426 штук) и Suzuki (875 штук). Топ-5 замыкают BMW и Kawasaki. В период с января по март в РФ купили 851 и 777 мотоциклов с пробегом этих брендов соответственно.

Ранее сообщалось, что в России открыли предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon.