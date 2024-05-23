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Россиянам рассказали, что чаще всего ломается в подвеске автомобиля

«Авилон» назвал пять наиболее проблемных поломок в подвеске автомобиля

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Pixabay

В подвеске автомобиля чаще всего выходят из строя амортизаторы и пружины. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По словам эксперта, изношенные детали могут стать причиной серьезной аварии.

«Наиболее часто встречается износ стоек и амортизаторов со временем. Это приводит к ухудшению управляемости, сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути, из-за чего вероятность заноса резко вырастает», — перечислил Стрельбицкий.

На фоне чрезмерных нагрузок или ударов пружины могут ломаться или проседать. Это приводит к неравномерному распределению веса, что влияет на управляемость и повышает риск опрокидывания, сказал эксперт.

Еще одна категория распространенных проблем с подвеской — это износ шаровых опор. Эти детали соединяют рычаги подвески с колесами. Их износ приводит к люфту и ухудшению управляемости автомобиля.

Из-за частых перегрузок и пробоев подвески во время езды нередко повреждаются рычаги: они могут деформироваться или сломаться, что вызывает нарушение углов установки колес и ухудшает управляемость.

Среди распространенных проблем также износ рулевых наконечников. Они соединяют рулевую рейку с колесами, и их износ приводит к люфту в рейке, пояснил эксперт.

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