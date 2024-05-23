Названы продукты, максимально богатые белком

Белок является одним из основных строительных материалов нашего организма. Он необходим для роста, восстановления тканей, обеспечивает правильную работу иммунной системы. Одними из самых богатых белком продуктов являются яйца, куриное мясо, рыба, бобовые и орехи, а также молочные продукты. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.

«Один из самых богатых белком продуктов — это яйца. Они содержат все необходимые аминокислоты, которые организм использует для строительства и ремонта клеток. Яйца также обладают высоким содержанием витаминов и минералов, таких как витамин D, железо и цинк», – рассказала Фролова.

Другим популярным источником белка является куриное мясо. Высокое содержание белка и низкое содержание жира делает его идеальным продуктом для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Курица также богата витаминами группы В, которые необходимы для энергии и обмена веществ.

«Рыба — еще один отличный источник белка. Особенно ценными считаются морские рыбы, которые содержат незаменимые омега-3 жирные кислоты. Они помогают снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца. Молочные продукты, такие как греческий йогурт, творог и сыр, также богаты белком. Они содержат казеин - медленно усваивающийся вид белка, который предотвращает разрушение мышц и способствует их росту. Кроме того, молочные продукты также содержат кальций, витамин D и другие питательные вещества», – объяснила врач.

Бобовые и орехи также являются отличными источниками белка. Чечевица, фасоль, горох, миндаль и грецкий орех содержат не только белок, но и дополнительные питательные вещества, такие как железо, магний и витамины. Их регулярное употребление поможет вам поддерживать мышцы и общее здоровье.

«Белок, который получает наш организм из всех вышеперечисленных продуктов легко усваивается, способствует здоровью мышц, костей, волос, кожи. Также, употребление высококачественного белка влечет за собой снижение аппетита, улучшает настроение, помогает восстановиться после физических нагрузок и улучшает общее состояние организма. Белковая пища способствует правильному регулированию обмена веществ и снижению уровня холестерина в крови, что в свою очередь снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказала врач.

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