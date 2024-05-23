Латвия, Литва и Эстония договорились о ежегодном размере военной помощи Украине

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии договорились о выделении военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно. Соответствующее заявление опубликовано на сайте литовского оборонного ведомства.

Министры Андрис Спрудс, Лауринас Кащюнас и Ханно Певкур провели переговоры в литовской Паланге. Они договорились каждый год выделять по меньшей мере 0,25% ВВП на военную помощь Украине, а также создать механизм совместных закупок оружия.

Глава минобороны Литвы Кащюнас заявил, что солидарность Прибалтийских стран и Украины должна быть важнее, чем когда-либо. Также министры пообещали призвать страны-члены НАТО выделять на оборону не менее 2,5% ВВП ежегодно на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

В начале мая в МИД Латвии сообщили, что несколько стран тайно разрешили Украине атаковать из зарубежного оружия цели внутри России. По мнению латвийской стороны, это не нарушает международное право. Ранее НАТО также назвало легитимными военные цели в глубине РФ. США тем временем впервые поставили ВСУ ракеты дальностью до 300 км. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали причину разрыва всех межгосударственных связей со странами Прибалтики.