В Роскомнадзоре заявили, что не собираются запрещать продажи техники Apple в России

В пресс-службе Роскомнадзора опровергли информацию о том, что после проведения исследований со стороны ведомства в России могут запретить продажу техники Apple, передает ТАСС.

«Нет», — ответили в пресс-службе агентству на вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований.

До этого стало известно, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) организовал закупку 54 мобильных устройств зарубежных производителей на 2,3 млн руб., в том числе смартфонов iPhone и планшетов iPad от Apple, с целью проверки их защищенности.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на фоне проверки Роскомнадзора заявил, что рядовым россиянам не запретят использовать гаджеты данного бренда.

Днем 1 июня ФСБ России заявила, что несколько тысяч iPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с американской разведкой.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.