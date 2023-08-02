В Кремле назвали аргументированным отказ кабмина поддержать законопроект о выходе РФ из МВФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аргументированным отказ правительства поддержать законопроект КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ).

«Здесь главное — позиция правительства весьма аргументированная», — ответил представитель Кремля на вопрос об отношении к предложению прекратить участие России в МВФ.

26 июля фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выходе России из МВФ. В пояснительной записке к документу уточнили, что у РФ малая доля квоты, но это не освобождает страну от ежегодных взносов в капитал фонда, которые составляют около $11,7 млн. Депутаты напомнили, что МВФ не осудил антироссийские санкции, поэтому пребывание в нем не имеет смысла.

30 июля стало известно, что российское правительство не поддержало выход из МВФ, так как это связано со значительными рисками при участии в международных финансовых механизмах, в числе которых и Пул условных валютных резервов стран БРИКС.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.