В России зафиксировали полное восстановление кредитования

Рынок кредитования в России смог полностью восстановиться и сейчас показывает рекордные показатели. Об этом заместитель президента-председателя банка »ВТБ» Анатолий Печатников сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Печатников отметил, что за семь месяцев этого года «ВТБ» выдал россиянам кредитов на 1,4 трлн рублей. Из них в рамках ипотеки было предоставлено 675 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 30%, уточнил банкир.

В июне объем розничного кредитования в России обновил исторический рекорд. Банки выдали клиентам более 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн рублей,сообщал РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Frank RG. В том числе было предоставлено 639,5 млрд рублей в рамках ипотеки и 128,1 млрд рублей по программам автокредитования. Объем автозаймов обновил ранее установленный максимум. Кредиты наличными тоже обновили рекорд, банки выдали их на 666,8 млрд рублей. Займов в торговых точках было представлено на 37,7 млрд рублей.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка РФ Александр Данилов 25 июля отметил высокие темпы розничного кредитования в России и уточнил, что они вызывают беспокойство у регулятора. Банк России опасается закредитованности населения, объяснил Данилов. В частности, доля ипотеки в России превысила половину задолженности россиян по кредитам и продолжает расти, сообщала 7 июля директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. При этом, по ее словам, качество жилищных займов ухудшилось. Доля ипотеки, которую предоставляют людям с долговой нагрузкой более 80% (на погашение кредита уходит свыше 80% дохода), в общем объеме ипотеки составила 40% в первом квартале 2023 года, уточнила Данилова.

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