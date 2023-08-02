В украинском порту на Дунае заметили грузовые корабли

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил в Telegram-канале, что три грузовых корабля зашли в украинский порт на Дунае.

Согласно сообщению Мирошника, это первые транспорты после нанесения ударов по портовой инфраструктуре Украины на Дунае.

«По данным украинских пабликов, суда принадлежат греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям», — сказано в сообщении.

Отмечается, что содержание грузов на кораблях неизвестно.

31 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с коллегой из Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом заявил, что Киев и Загреб достигли договоренности об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транзита зерна.

До этого первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.