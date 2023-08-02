Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В украинском порту на Дунае заметили грузовые корабли

Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: три грузовых корабля зашли в украинский порт на Дунае

close
100%
Wikimedia Commons

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил в Telegram-канале, что три грузовых корабля зашли в украинский порт на Дунае.

Согласно сообщению Мирошника, это первые транспорты после нанесения ударов по портовой инфраструктуре Украины на Дунае.

«По данным украинских пабликов, суда принадлежат греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям», — сказано в сообщении.

Отмечается, что содержание грузов на кораблях неизвестно.

31 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с коллегой из Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом заявил, что Киев и Загреб достигли договоренности об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транзита зерна.

До этого первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях