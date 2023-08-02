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Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до уровня «АА+»

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+

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Depositphotos

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта Соединенных Штатов Америки с «ААА» до «АА+». В заявлении, опубликованном на сайте агентства 1 августа, отмечается, что это решение связано с прогнозируемым ухудшением фискальной ситуации в стране в ближайшие три года и увеличением государственного долга, который уже является значительным.

Рейтинговое агентство установило стабильный прогноз для нового рейтинга. Ранее глава Министерства финансов США, Джанет Йеллен, заявила 9 июля, что американские власти не могут гарантировать полную защиту страны от рецессии. Она отметила, что ожидается замедление роста занятости и экономики в ближайшем будущем, что является естественным явлением.

В июне президент США Джо Байден подписал закон, увеличивающий предельный уровень государственного долга до 1 января 2025 года. Байден заявил, что это помогло предотвратить экономический крах в стране. Он отметил, что власти сокращают расходы и дефицит, чтобы сконцентрироваться на социальном обеспечении и инвестициях в инфраструктуру.

Вице-президент Евразийского центра, базирующегося в Вашингтоне, Эрл Расмуссен, заявил 1 июня газете »Известия», что США ожидает рецессия, несмотря на повышение предельного уровня государственного долга. Он рассматривает это повышение как политический механизм, поскольку США по-прежнему должны будут выплатить свой долг.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила 26 мая, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране в связи с достижением предельного уровня государственного долга. Она подчеркнула, что рынок облигаций американского Министерства финансов является «якорем стабильности в мировой финансовой системе».

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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