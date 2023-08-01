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Банк России повысил курс доллара на 2 августа

Центробанк повысил курс доллара на 2 августа до 91,78 рубля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Банк России установил на 2 августа официальный курс доллара на уровне 91,78 руб, что на 18 копеек больше прошлого показателя.

Официальный курс евро снижен на 24 копейки, до 100,6988 руб.

Официальный курс юаня остался почти на том же уровне — 12,7855 руб.

1 августа финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин заявлял, что курс доллара в августе будет находиться в диапазоне 88-89 рублей, а евро — 98-99 рублей.

До этого кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев говорил, что в июле курс рубля опустился ниже реальной стоимости, и сейчас происходит коррекция рынка. По его словам, в ближайшее время ситуация изменится и российская валюта будет укрепляться. Эксперт пояснил, что сейчас рубль стал укрепляться сильнее к евро, так как доллар является более востребованной в мире валютой.

Также сообщалось, что курс рубля продолжит ослабляться к доллару в ближайшее время, и этот процесс будет ускоряться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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