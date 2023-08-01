Цены на пшеницу в мире начали падать на фоне остановки зерновой сделки

Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже по итогам торгов 31 июля упала до $6,66 за бушель. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные торговой площадки.

Стоимость контрактов впервые упала ниже уровня, который был зафиксирован после разрыва зерновой сделки — 18 июля. К закрытию торгов в тот день цены на пшеницу выросли до $6,7 за бушель. По сравнению с этим уровнем сейчас цены снизились на 0,59%.

После 18 июля стоимость фьючерсов на пшеницу продолжила рост. На максимуме 25 июля она достигала отметки $7,77, что является рекордом за пять месяцев. Но после этого стоимость контрактов начала падать.

Россия 17 июля объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке из-за невыполнения условий Москвы по ней. ООН, США и Евросоюз призывали продлить черноморскую инициативу. В МИД РФ считают, что ее продолжение без России невозможно.

Российские власти прорабатывают новую схему поставок зерна в страны Африки через Турцию при посредничестве Катара, сообщала газета Financial Times. По информации издания, Москва хочет вытеснить Киев с глобального агрорынка, поставляя зерно «на льготных условиях».

Ранее Путин рассказал, сколько Россия списала долгов Африке.